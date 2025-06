Nessun messaggio dall' Asl ai cittadini attenzione alle truffe

Attenzione, cittadini! L'ASL Toscana Nord Ovest avvisa che non invia messaggi o richieste di chiamata ai numeri con prefisso 895. Recentemente, sono circolate truffe che tentano di ingannare gli utenti, fingendo di rappresentare l’ente sanitario. Ricordate: non rispondete né condividete dati personali. Restate vigili e informati per proteggere voi stessi e la vostra comunità .

L'Azienda Usl Toscana nord ovest smentisce qualsiasi collegamento con alcune comunicazioni che sarebbero arrivate sugli smartphone di vari cittadini della zona di competenza. In tali  messaggi l'ente inviterebbe i destinatari a chiamare numeri con prefisso 895 per ricevere informazioni importanti.

