Nessun attacco iraniano registrato nelle basi Usa escluso il Qatar

Nessun attacco iraniano è stato registrato contro le basi statunitensi in Medio Oriente, ad eccezione di quella in Qatar. Un funzionario militare americano ha confermato questa calma relativa, evidenziando una situazione meno tesa del previsto. La regione, però, resta sotto stretta sorveglianza, poiché gli sviluppi geopolitici continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale. La domanda che sorge spontanea è: cosa ci riserva il futuro in questa intricata escalation?

Un funzionario militare statunitense ha riferito all'agenzia Reuters che non è stato registrato alcun attacco alle basi americane in Medio Oriente al di fuori di quella in Qatar.

