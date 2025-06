Nesima ragazza colpita da proiettile svelata la verità | a sparare è stato il fidanzato minorenne

Una tragica scoperta scuote Nesima: la ragazza di 18 anni colpita gravemente da un proiettile non è stata vittima di un colpo casuale, ma di un incidente causato dal suo fidanzato minorenne. La verità emerge con chiarezza, rivelando i rischi di una passione improvvisata e poco responsabile. Continuate a seguire DayItalianeNews per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda che ha sconvolto la comunità.

Non si è trattato di un colpo vagante. Non è stata una pallottola vagante, come si era inizialmente ipotizzato, a ferire gravemente una ragazza di diciotto anni in via Cantone, a Nesima. A causare l'incidente è stato il fidanzato minorenne della giovane, che ha esploso accidentalmente un colpo da una pistola modificata, mentre la maneggiava. L'episodio, avvenuto lo scorso venerdì, aveva suscitato grande preoccupazione, alimentata da una versione dei fatti che parlava di un proiettile vagante. Versione che si è poi rivelata infondata. La dinamica chiarita in poche ore. La coppia, sembra che vivessero assieme in un a casa occupata, aveva raccontato che la ragazza si trovava sul balcone quando aveva avvertito un forte bruciore all'occhio sinistro.