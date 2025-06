neri nuovo responsabile tecnico dei baby

Maurizio Neri, 60 anni, rappresenta un acquisto di valore e competenza per il settore giovanile della Reggiana. Con il suo ritorno in granata, dopo aver indossato la maglia biancorossa due volte, porta con sé un bagaglio di esperienza e passione che sarà determinante per lo sviluppo dei talenti emergenti. Maurizio è pronto a regalare nuove emozioni e a guidare con entusiasmo il futuro del club, consolidando la tradizione di eccellenza.

Acquisto di spessore per il settore giovanile della Reggiana: Maurizio Neri, 60 anni, torna per la terza volta in granata (due volte c’era stato da giocatore) ed è il nuovo direttore tecnico. Affiancherà il responsabile del settore Pietro Lodi, che ha voluto Maurizio (i due sono amici da tempo) alla Reggiana. Neri era già stato contattato la stagione scorsa per allenare la Primavera, ma per problemi familiari aveva dovuto dire no. Maurizio è reduce da dieci stagioni al Sassuolo, dove ha allenato un po’ tutte le formazioni, compresa la Primavera. Esperto, empatico, tecnicamente preparato, è l’uomo giusto per riscattare una stagione disastrosa per il settore giovanile della Reggiana, retrocesso con la Primavera (sarà ripescata) e ultimo con l’Under 17 di ’Billo’ Orlandini, due squadre che dovevano essere il fiore all’occhiello dei baby. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net