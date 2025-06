NerdPool incontra Daniel Warren Johnson e Riley Rossmo

Nerdpool ha avuto il privilegio di incontrare due talenti straordinari: Daniel Warren Johnson e Riley Rossmo. Conosciuti per i loro successi come Transformers e l’affascinante The Moon is Following Us, questi autori ci conducono in un viaggio tra realtà e fantasia, affrontando storie profonde e sorprendenti. Un incontro imperdibile che svela i segreti dietro creazioni che stanno conquistando il mondo del fumetto. E la loro collaborazione promette di lasciare il segno ancora più forte.

I Transformers di Daniel Warren Johnson si sono rivelati una delle piĂą grandi sorprese degli ultimi mesi (come l'Energon Universe tutto), ma il fumettista statunitense è anche autoredisegnatore di un'altra serie recente, in uscita per SaldaPress, dal titolo The moon is following us. Un racconto sospeso tra realtĂ e fantasia, realizzato in coppia con Riley Rossmo, che racconta del tentativo disperato di due genitori di salvare la figlia in coma, entrando all'interno dei suoi sogni. Proprio grazie a SaldaPress, abbiamo avuto la possibilitĂ di partecipare a una round table con i due autori insieme ad altre testate e vi proponiamo in questo articolo alcuni spunti di riflessione e retroscena usciti da questa bella chiacchierata.

