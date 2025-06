Neonato di cinque giorni in pericolo di vita il volo urgente dell' Aeronautica per portarlo a Milano

Un'emozionante corsa contro il tempo ha visto protagonista un neonato di appena cinque giorni, in grave pericolo di vita, trasportato con urgenza dall'aeroporto di Cagliari a Milano Linate. Grazie all'innovativo velivolo G650 del 31esimo stormo dell'Aeronautica militare, il team ha affrontato il volo nel pomeriggio del 23 giugno, dimostrando come la tecnologia e il coraggio possano fare la differenza tra speranza e disperazione. Il volo Cagliari-Milano...

Un neonato di soli cinque giorni in pericolo di vita è stato trasportato con urgenza dall'aeroporto di Cagliari a quello di Milano Linate grazie al nuovo velivolo G650 del 31esimo stormo dell'Aeronautica militare. Il trasporto è avvenuto nel pomeriggio del 23 giugno. Il volo Cagliari-Milano.

