Nella notte dei controlli anti-alcol fermati 78 veicoli | tre i conducenti sanzionati

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, gli agenti di Polizia locale di Modena hanno effettuato controlli mirati antialcol, fermando 78 veicoli e sanzionando tre conducenti per guida in stato di ebbrezza. Un intervento fondamentale per garantire la sicurezza sulle strade, che evidenzia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel prevenire incidenti e tutelare tutti gli utenti. La sicurezza non va mai sottovalutata, e queste azioni sono un chiaro messaggio di responsabilità collettiva.

Sono stati 78 i veicoli controllati e tre le sanzioni elevate per guida in stato di ebbrezza accertate dagli agenti di Polizia locale di Modena durante il servizio di controlli mirati antialcol svolto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, durante il quale sono stati rilevati anche altre.

