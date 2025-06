Nel Nuovo Mondo di Meloni c’è più Europa e meno America

Nel nuovo scenario internazionale di Meloni, l'Europa assume un ruolo centrale, cercando di bilanciare le tensioni globali e difendere i propri valori. La presidente del Consiglio si distanzia dagli interventi militari statunitensi e rivendica una posizione unitaria dell'Unione europea per favorire il dialogo e la pace. In un contesto di sfide diffuse, il dibattito politico si infiamma, tra tensioni interne e pressioni esterne. La strada verso una soluzione condivisa sembra ancora tutta da tracciare.

Nel suo intervento alla Camera, la presidente del Consiglio prende le distanze dai bombardamenti americani in Iran, e ribadisce il no al nucleare di Teheran. Critica le “inaccettabili” azioni di Israele a Gaza. E, più importante di tutto, rilancia la necessità di una comune posizione dell’Unione europea per riaprire la strada del negoziato e avviare la de-escalation. Il Pd beccheggia, Conte lo sfida con una risoluzione allucinante in cui si propone di riallacciare i rapporti con l’U. I sovranisti? Ammutoliti dalle giravolte di Trump. Le opposizioni, lacerate, offrono uno spettacolo deprimente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nel Nuovo Mondo di Meloni c’è più Europa e meno America

