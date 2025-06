Nel nome di Allah un kamikaze dell’Isis si fa esplodere in chiesa | ennesima strage di cristiani a Damasco

Nel cuore di Damasco, un atroce atto di terrorismo ha scosso la comunità cristiana: un kamikaze dell’ISIS si è fatto esplodere nella chiesa di Mar Elias, provocando 22 vittime e decine di feriti. Un attacco che ribadisce quanto la pace sia fragile in quella terra martoriata, lasciando dietro di sé un’altra cicatrice nel tessuto della convivenza. È il momento di riflettere sulla brutalità del conflitto e sulla necessità di pace e solidarietà.

Sono 22 i morti e 63 i feriti a causa dell’attacco contro una chiesa nella capitale siriana Damasco: un attentatore suicida, terrorista dell’Isis, si è fatto esplodere all’interno della chiesa di Mar Elias, situata nel quartiere di Dwelah, noto per la presenza di una numerosa comunità cristiana. Strage di cristiani in una chiesa di Damasco. Le prime immagini, diffuse tramite i social med ia, mostrano l’interno della chiesa completamente devastato, con corpi a terra e panico tra i presenti. Il ministero dell’Interno siriano, che ha reso noto la matrice terroristica, ha dichiarato che l’uomo ha prima aperto il fuoco e poi si è fatto saltare in aria innescando la cintura esplosiva che indossava. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nel nome di Allah un kamikaze dell’Isis si fa esplodere in chiesa: ennesima strage di cristiani a Damasco

