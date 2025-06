Nel carcere di Montorio mancano i bidet e le docce sono fatiscenti

Nel cuore del carcere di Montorio, le condizioni igienico-sanitarie sollevano gravi preoccupazioni, tra cui la carenza di bidet e docce fatiscenti, aggravate da sovraffollamento. Le recenti ispezioni sanitarie, rese pubbliche dall'associazione Luca Coscioni, mettono in luce criticità che richiedono interventi immediati per garantire dignità e tutela della salute dei detenuti. È urgente affrontare queste problematiche per ristabilire condizioni umane e rispettose dei diritti fondamentali.

Problemi di tipo igienico-sanitario e sovraffollamento. Sono queste le situazioni più critiche nel carcere Verona, stando alle ultime ispezioni sanitarie. È stata l'associazione Luca Coscioni a rende pubbliche le relazioni redatte dalle aziende sanitarie locali sulle visite effettuate negli. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - «Nel carcere di Montorio mancano i bidet e le docce sono fatiscenti»

In questa notizia si parla di: carcere - sono - montorio - mancano

