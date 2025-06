Nek Hits – Live 2025 al via il tour che celebra i successi del cantautore

Pronto a rivivere le emozioni di oltre trent’anni di musica? Con Nek Hits – Live 2025, il tour che celebra i successi di Nek, vivere un’estate all’insegna del grande cantautore italiano diventa un’esperienza indimenticabile. Dai festival estivi alle tappe in America, ogni concerto sarà un’occasione unica per cantare insieme a lui e riscoprire i brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Al via Nek Hits – Live 2025, la nuova serie di concerti tutti da cantare nei festival estiva che si concluderà con cinque date in America. Prende finalmente il via, a partire da giovedì 26 giugno, Nek Hits – Live 2025, la nuova serie di concerti tutti da cantare di Nek Filippo Neviani, un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana. Ma non è tutto! A partire dal 15 novembre, il tour arriverà anche in Canada e negli USA con cinque appuntamenti. Info e biglietti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu