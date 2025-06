NEK HITS – LIVE 2025 | al via il nuovo tour estivo anche in Nord America da novembre

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con NEK Hits – Live 2025, il nuovo tour di Filippo Neviani che promette emozioni e musica a non finire. Dopo aver conquistato l’Italia, il grande artista si prepara a portare i suoi successi anche in Nord America, con cinque tappe tra Canada e USA da novembre. Un’occasione unica per cantare insieme a NEK le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale.

Cinque tappe anche in Canada e USA. È tutto pronto per NEK HITS – LIVE 2025, il nuovo tour di NEK Filippo Neviani, che prenderà il via giovedì 26 giugno da Termoli, promettendo un’estate all’insegna della musica da cantare a squarciagola. Il tour attraverserà l’Italia da nord a sud, portando sul palco i grandi successi che hanno segnato oltre trent’anni di carriera dell’artista: un viaggio tra hit iconiche come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Almeno stavolta”, “Sei solo tu”, “Se una regola c’è”, la celebre cover di “Se telefonando” presentata a Sanremo 2015, e molte altre. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - NEK HITS – LIVE 2025: al via il nuovo tour estivo, anche in Nord America da novembre

In questa notizia si parla di: tour - hits - nord - estivo

Mirkoeilcane, annunciate le prime date del tour estivo 2025 - Mirkoeilcane è entusiasta di annunciare le prime date del suo attesissimo tour estivo 2025. La partenza è fissata per il 20 maggio a Bolzano, seguito da imperdibili concerti a Roma e Pinerolo, promettendo una stagione di musica live indimenticabile per tutti i fan.

DOMENICA 22 GIUGNO TORNA NEGLI ANNI ‘90 I JAM ti aspettano con lo spettacolo più seguito del momento al Bobadilla Estivo di Dalmine Le più grandi hits italiane da cantare degli anni ‘90 e 2000 eseguite dal vivo ti aspettano per un aper Vai su Facebook

NEK HITS – LIVE 2025: al via il nuovo tour estivo, anche in Nord America da novembre; Tutti i concerti da non perdere nel 2025; Parte dal Nord Est il tour estivo di Brunori Sas: prima data il 28 giugno a Villa Manin.

Sfera Ebbasta, tour estivo 2025: date e scaletta delle canzoni - Questo tour attraverserà l’Italia da nord a sud, portando energia e nuove vibrazioni in alcune delle location estive più apprezzate ... Segnala msn.com

Sfera Ebbasta, tour estivo 2025: date e scaletta delle canzoni - Questo tour attraverserà l’Italia da nord a sud, portando energia e nuove vibrazioni in alcune delle location estive più apprezzate. Riporta notiziemusica.it