Negoziati e dialogo l’impegno di Meloni per il Medio Oriente in vista del Consiglio Ue

Il suo impegno per il Medio Oriente si inserisce in un quadro di grande complessità globale, dove la stabilità e il dialogo sono più che mai fondamentali. In vista del Consiglio UE, Meloni conferma la volontà di mantenere saldo il timone della politica italiana, puntando a rafforzare i rapporti internazionali e a promuovere una diplomazia costruttiva. C’è un dato strutturale che spicca, più di altri, nel ragionamento che Giorgia Meloni affida alla sua strategia diplomatica: la determinazione a essere protagonista e portavoce di una visione condivisa di pace e stabil

Il momento è complesso, dato dal periodo di grande tensione globale, “nel quale è necessario mantenere il timone saldo e la rotta tracciata coerente”. Palazzo Chigi ha chiara in mente la rotta: un’Italia protagonista in tutti i tavoli, costruttrice di ponti e di dialogo con tutti i partner, chiara nel suo posizionamento euroatlantico e mediterraneo. C’è un dato strutturale che spicca, più di altri, nel ragionamento che Giorgia Meloni affida alla Camera dei Deputati, alla vigilia del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Gli enormi rischi dettati dalla destabilizzazione dell’area devono rappresentare il primo paniere di elementi da tenere d’occhio, con anche una precisa consapevolezza politica: è importante il dialogo del governo con Parlamento e opposizioni, “farò di tutto per ampliare questo dialogo”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Negoziati e dialogo, l’impegno di Meloni per il Medio Oriente in vista del Consiglio Ue

In questa notizia si parla di: dialogo - meloni - consiglio - negoziati

Mosca e Kiev pronte a un dialogo diretto | Meloni sente il Papa, Vaticano disponibile a ospitare negoziati - Mosca e Kiev si preparano a un dialogo diretto, con Meloni che riferisce la disponibilità del Vaticano ad ospitare negoziati.

Meloni parla alla Camera della crisi in Medio Oriente Vai su Facebook

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue: 'Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati sull'Iran'; Medio Oriente, Meloni: «Priorità cessate fuoco a Gaza e negoziati su Iran. Italia rispetterà impegni su spese difesa-sicurezza; Meloni invita al dialogo: “Le priorità sono i negoziati Usa-Iran e il cessate il fuoco a Gaza”.

Meloni invita al dialogo: “Le priorità sono i negoziati Usa-Iran e il cessate il fuoco a Gaza” - La premier in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Come scrive msn.com

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue: "Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati sull'Iran" - In questo momento, per l'Italia "le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran", ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo ... Riporta ansa.it