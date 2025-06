Negli anni ’80 le diagnosi di dislessia non c’erano e pure la pietà non c’era il monologo di Giampaolo Morelli a Le Iene scuote la scuola e riaccende il dibattito sulle diagnosi tra vecchi pregiudizi e nuove consapevolezze

sembra essere il punto di svolta di un dibattito cruciale sulla comprensione delle difficoltà di apprendimento. Rivoluzionando il passato, ci invita a riflettere sulla necessità di empatia e innovazione nel mondo dell’educazione.

"All’inizio degli anni ’80, le diagnosi di dislessia non c’erano e pure la pietà non c’era. Eri solo un bimbo stupido costretto a soffrire e a vivere in silenzio il tuo senso di inadeguatezza". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: anni - diagnosi - dislessia - erano

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

Per tutta la vita ha pensato fosse solo dislessia, una naturale difficoltà a restare concentrato. Ma la diagnosi vera è arrivata a 37 anni, nel mezzo del caos quotidiano ? Vai su Facebook

Negli anni '80, le diagnosi di dislessia non c’erano e pure la pietà non c’era, il monologo di Giampaolo Morelli a Le Iene scuote la scuola e riaccende il dibattito sulle diagnosi, tra vecchi pregiudizi e nuove consapevolezze; Gli alunni con disturbi dell’apprendimento sono il 6%: nel Nord Ovest certificazioni dsa sopra la media; Aumento Diagnosi DSA: + 6% in 12 Anni.

19 anni senza la diagnosi di dislessia: “Per le maestre avevo la testa fra le nuvole, ero sempre un passo indietro” - Da Cosenza a Roma, spinta dal desiderio di ridare vitalità a sua figlia, la donna ha raggiunto con lei uno specialista, per una diagnosi che una volta ... Secondo fanpage.it

Dislessia, incompresi negli anni Ottanta applauditi adesso: storie di chi ce l'ha fatta - Ottanta e a quel tempo sentir parlare di dislessia in tv era raro, ben pochi inoltre erano gli insegnanti o i genitori a conoscenza ... Segnala repubblica.it