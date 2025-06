Ndoye Napoli e Bologna continuano a trattare

In un clima di intense trattative, Napoli e Bologna continuano a muoversi nel mercato, con l’obiettivo di rinforzare le proprie rose. Dan Ndoye, esterno svizzero classe 2000, rappresenta una pedina chiave per i campioni d’Italia, mentre i felsinei non stanno a guardare, avendo già individuato un possibile sostituto. La sfida tra i due club si fa sempre più avvincente, e il futuro di Ndoye potrebbe presto prendere una piega decisiva. Così...

Dan Ndoye, esterno svizzero classe 2000, è una delle pedine individuate dai campioni d’Italia per rinforzare l’organico. Napoli e Bologna si incontreranno in queste ore per provare a sbloccare l’impasse che si è creato nell’affare che riguarda Dan Ndoye. Lo scrive il portale specializzato Tuttomercatoweb, che svela come il club felsineo abbia già individuato l’eventuale sostituto dello svizzero. Ndoye, il Bologna pensa al sostituto. Così Tuttomercatoweb: “Il Bologna non sta rimanendo con le mani in mano e vuole farsi trovare pronto nel caso in cui dovesse arrivare a cedere Ndoye. Il sostituto individuato da Sartori e Di Vaio, come rivelato già su queste pagine nelle settimane scorse, è l’olandese Ruben Van Bommel. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ndoye, Napoli e Bologna continuano a trattare

In questa notizia si parla di: ndoye - bologna - napoli - continuano

Conte preme per Ndoye: la valutazione del Bologna e la mossa del Napoli - Antonio Conte punta su Dan Ndoye per potenziare il Napoli, un segnale chiaro della sua ambizione di riportare il club ai vertici del calcio italiano.

Il Napoli si sta muovendo su diversi fronti per il mercato estivo. Gli azzurri continuano a trattare per il centrocampista del Bologna Dan Ndoye: entro la fine della settimana previsto un incontro con i suoi agenti. L’obiettivo sarà trovare l’intesa con il giocatore per Vai su Facebook

#Calciomercato #Bologna, è previsto un incontro con il #Napoli: i partenopei hanno pronta l’offerta per #Ndoye | I dettagli Vai su X

A breve l’incontro tra Bologna e Napoli: i rossoblù continuano a fare muro per Ndoye; Calciomercato Bologna - Il Napoli insiste per Ndoye: c’è una contropartita gradita; Ndoye verso Napoli, in questo momento è in vacanza con.... Arrivano conferme da Bologna.

Napoli, sprint per Ndoye: oggi primo vertice col Bologna, ballano 15 milioni - Le chiamano trattative eppure sembrano maratone: una folla che si può immaginare scatenata su una fascia (o anche su due) e il traguardo che - Lo riporta gazzetta.it

Napoli, sprint decisivo per Ndoye: le ultime sulla trattativa - Il Napoli pronto a chiudere per Ndoye: si cerca l’intesa economica con il Bologna per l’esterno svizzero: l’obiettivo è averlo a disposizione al ritiro Dan Ndoye è il nome in cima alla lista del Napol ... Riporta calcionews24.com