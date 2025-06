Ndoye e non solo il Napoli accontenta Conte | triplo colpo ad un passo

Il Napoli non si ferma e punta a consolidare il suo successo: Antonio Conte ha messo nel mirino Ndoye, ma il club lavora anche su altri profili per rinforzare la rosa. Con due nomi in più rispetto ai soliti, i tifosi possono sognare in grande. Mentre le rivali sono impegnate nel Mondiale per Club, gli azzurri guardano avanti con ambizione, pronti a scrivere un’altra pagina gloriosa. Obiettivi chiari per continuare a stupire.

Il Napoli va all-in sul mercato: Ndoye è l'obiettivo preferenziale per Antonio Conte, ma il club lavora anche su altri profili. Due nomi in aggiunto all'esterno del Bologna fanno ben sperare i tifosi. Mentre Inter e Juventus sono impegnate al Mondiale per Club, il Napoli campione d'Italia sta già pianificando la prossima stagione. Obiettivi chiari, per la squadra detentrice dello scudetto: dopo le ottime cose fatte l'anno scorso in campionato, nella prossima stagione bisognerà anche migliorarsi. Soprattutto dimostrando di poter competere ad alti livelli sia in Italia che in Champions League, torneo da sempre ostico per Conte.

Conte preme per Ndoye: la valutazione del Bologna e la mossa del Napoli - Antonio Conte punta su Dan Ndoye per potenziare il Napoli, un segnale chiaro della sua ambizione di riportare il club ai vertici del calcio italiano.

