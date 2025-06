Nba | titolo a Oklahoma battuta Indiana in gara 7 Primo titolo per i Thunder

In una notte storica per l’Oklahoma City, i Thunder hanno conquistato il loro primo titolo NBA, battendo Indiana in gara 7 con un MVP canadese scatenato. La squadra di Oklahoma, spinta da Gilgeous-Alexander (29 punti e 12 assist), ha superato i Pacers 103-91, celebrando un trionfo memorabile e segnando un nuovo capitolo nella loro storia. Un risultato che resterà impresso negli annali della lega e nei cuori dei tifosi.

Oklahoma City, trascinata dal suo mvp canadese Shai Gilgeous-Alexander (29 punti, 12 passaggi), ha conquistato il suo primo titolo Nba nella partita giocata nella notte contro gli Indiana Pacers. I Thunder hanno superato Indiana 103-91 nella settima ed ultima partita della serie di finale: i Pacers possono recriminare per aver dovuto fare a meno di Tyrese Haliburton, infortunato dopo sette minuti.

