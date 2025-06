Nba Oklahoma è campione Indiana battuta in gara-7 e primo titolo per i Thunder

I Oklahoma City Thunder hanno scritto una nuova pagina nella storia della NBA, conquistando il loro primo titolo dopo una finale mozzafiato contro gli Indiana Pacers. La vittoria in gara 7, con un punteggio di 103-91, ha consacrato la squadra guidata dall'allenatore dell’anno 2024, Daigneault, come campioni indiscussi del massimo campionato americano. È stata una notte di emozioni intense e di trionfo per i Thunder, che ora guardano al futuro con rinnovata fiducia e determinazione.

(Adnkronos) – Gli Oklahoma City Thunder sono campioni Nba. La squadra allenata da Daigneault, votato come allenatore dell'anno 2024, nella notte di oggi, lunedì 23 giugno, ha conquistato l'anello vincendo il massimo campionato di basket americano, battendo in gara-7 gli Indiana Pacers con il punteggio di 103-91.

