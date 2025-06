Nba Oklahoma City Thunder campioni! Shai Mvp Indiana perde Haliburton e crolla in gara-7

L’emozionante sfida tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers si conclude con il trionfo degli Thunder, guidati dall’eccezionale Shai Gilgeous-Alexander, eletto MVP della serie. Mentre gli Indiana partivano alla grande, una sfortunata rottura di Tyrese Haliburton ha pesato sul loro cammino, portando il divario a +22 nel secondo tempo e rendendo impossibile la rimonta. La vittoria incorona gli Thunder come campioni, segnando un capitolo indimenticabile nella stagione NBA.

I Pacers partono forte, ma Tyrese si rompe il tendine d'Achille. Il +1 della pausa diventa un-22 da cui non possono più risalire. Gilgeous-Alexander votato mvp della serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba, Oklahoma City Thunder campioni! Shai Mvp, Indiana perde Haliburton e crolla in gara-7

In questa notizia si parla di: oklahoma - city - thunder - campioni

NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW - Le NBA Finals 2024-2025 stanno per prendere il via, e l’attesa è alle stelle! Dopo un lungo percorso di oltre 1.

Nba: gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta, Indiana Pacers ko nella gara 7 di finale (103-91) Vai su X

OKLAHOMA CITY THUNDER: CAMPIONI DELL’OVEST! Gli Oklahoma City Thunder conquistano il titolo di Campioni della Western Conference 2024-25, sollevando l’Oscar Robertson Trophy dopo una vittoria dominante in Gara 5 contro i Minnesota Timber Vai su Facebook

Nba: gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta, Indiana Pacers ko nella gara 7 di finale (103-91); OKC Thunder campioni NBA con SGA MVP! Pacers e Haliburton ko in gara 7; Nba, gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta: Indiana sconfitta in gara 7 (103-91). Brutto infor.

Nba, Oklahoma City Thunder campioni! Shai Mvp, Indiana perde Haliburton e crolla in gara-7 - I Pacers partono forte, ma Tyrese si rompe il tendine d'Achille. Secondo gazzetta.it

Nba, gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta: Indiana sconfitta in gara 7 (103-91). Brutto infortunio per Haliburton - 91 dopo aver perso dopo appena sette minuti per infortunio la loro stella Tyrese Haliburton, caduto a terra e. Lo riporta msn.com