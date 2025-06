NBA Oklahoma batte Indiana in gara-7 | Thunder campioni per la prima volta nella storia

In una notte indimenticabile per il basket, gli Oklahoma City Thunder conquistano il loro primo titolo NBA battendo gli Indiana Pacers in gara 7 con un punteggio di 103-91. La sfida infuocata si decisa anche grazie a un episodio drammatico: l'infortunio di Tyrese Haliburton. I Thunder dimostrano cuore e determinazione, scrivendo un nuovo capitolo nella storia della franchigia. Un trionfo che resterà scolpito nelle memorie sportive.

Oklahoma City batte gli Indiana Pacers nella gara-7 delle Finals NBA: i Thunder sono campioni per la prima volta nella storia. Gli Oklahoma City Thunder ce l’hanno fatta: sono campioni NBA per la prima volta nella storia. OKC, forte del fattore campo, ha battuto a gara-7 gli Indiana Pacers 103-91 vincendo 4-3 le Finals. A segnare l’incontro è stato l’infortunio al tendine d’Achille subito da Tyrese Haliburton con ancora 4:55 da giocare nel primo quarto. La stella dei Pacers – che aveva realizzato tre triple in sette minuti – non è più rientrato in campo costringendo i suoi compagni a stringere i denti, ma a metà del terzo quarto – complice il cambio di passo dei Thunder – sono stati costretti ad arrendersi permettendo a OKC di sollevare al cielo il Larry O’Brien Trophy. 🔗 Leggi su Sportface.it

