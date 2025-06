Nba Finals 2025 Oklahoma City batte Indiana in gara-7 e vince il titolo

Gli Oklahoma City Thunder conquistano il loro primo titolo NBA, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia del basket. In un'epica gara 7 contro gli Indiana Pacers, i Thunder hanno dimostrato carattere e determinazione, grazie a un MVP Gilgeous-Alexander che ha brillato con 29 punti e 12 assist. La vittoria, maturata nonostante l’infortunio di Haliburton, consacra Oklahoma come nuova potenza della lega. Per...

Gli Oklahoma City Thunder sono i nuovi campioni Nba. In gara 7 delle Nba Finals 2025 hanno battuto gli Indiana Pacers per 103-91, chiudendo la serie sul 4-3. L’Mvp Shai Gilgeous-Alexander ha trascinato Oklahoma con 29 punti e 12 assist, mentre Jalen Williams ne ha aggiunti 21. I Pacers hanno pagato a caro prezzo un grave infortunio alla parte inferiore della gamba destra di Tyrese Haliburton ad inizio partita. Primo titolo per Oklahoma. Per Oklahoma è il primo titolo della loro storia iniziata nel 2008 con il trasferimento da Seattle, il secondo della franchigia dopo quello del 1979 quando però si chiamavano SuperSonics. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba Finals 2025, Oklahoma City batte Indiana in gara-7 e vince il titolo

