Nba Finals 2025 i Thunder vincono il titolo | festa per le strade di Oklahoma City

Storia, emozioni e trionfo: gli Oklahoma City Thunder scrivono il loro nome nell’olimpo del basket NBA. Con una vittoria straordinaria in Gara 7 contro iIndiana Pacers, chiudono la serie 4-3 e conquistano il primo titolo della loro storia. Un trionfo che ha acceso le strade di Oklahoma City, dove i festeggiamenti sono un'esplosione di gioia e orgoglio. Gli Thunder sono campioni NBA: un sogno diventato realtà!

Gli Oklahoma City Thunder sono i nuovi campioni Nba. In gara 7 delle Finals hanno battuto gli Indiana Pacers per 103-91, chiudendo la serie sul 4-3. L’Mvp Shai Gilgeous-Alexander ha trascinato la squadra con 29 punti e 12 assist, mentre Jalen Williams ne ha aggiunti 21. I Pacers hanno pagato a caro prezzo un grave infortunio alla parte inferiore della gamba destra di Tyrese Haliburton ad inizio partita. Per Oklahoma è il primo titolo della loro storia iniziata nel 2008 con il trasferimento da Seattle. Migliaia di tifosi si sono riversati fuori dal palazzetto, il Paycom Center, e per le strade della città per festeggiare il prestigioso titolo del basket americano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba Finals 2025, i Thunder vincono il titolo: festa per le strade di Oklahoma City

In questa notizia si parla di: finals - thunder - oklahoma - city

NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW - Le NBA Finals 2024-2025 stanno per prendere il via, e l’attesa è alle stelle! Dopo un lungo percorso di oltre 1.

Finals - Gara 7 incorona gli Oklahoma City Thunder campioni NBA 2024-25 #NBA | #pianetabasket Vai su X

Si scrive la storia in Nba: gli Oklahoma City Thunder vincono il loro primo titolo assoluto battendo 103-91 gli Indiana Pacers (senza la stella Haliburton, ko per un infortunio dal primo quarto) in Gara 7 delle Nba Finals. Protagonista assoluto Shai Gilgeous-Alex Vai su Facebook

NBA Finals: OKC piega Indiana e vince il titolo; Nba: gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta, Indiana Pacers ko nella gara 7 di finale (103-91); OKC Thunder campioni NBA con SGA MVP! Pacers e Haliburton ko in gara 7.

NBA Finals, Thunder e Pacers all’ultimo respiro: gara-7 alle 2.00 su Sky Sport - 7 e la sfida tra Thunder e Pacers si deciderà all’ultimo respiro. Come scrive sport.sky.it

Dove e a che ora vedere gara-7 delle Nba Finals, Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers - A Oklahoma City si assegna l'Anello di campioni Nba nello «spareggio» delle Finals tra i Thunder e gli Indiana Pacers, capaci di portare la serie sul 3- Si legge su msn.com