NBA Finals 2025 i Thunder vincono gara-7 contro i Pacers e fanno loro il primo titolo! Shai Gilgeous-Alexander ancora una volta decisivo

Gli Oklahoma City Thunder scrivono la loro storia, conquistando il primo titolo NBA nella loro giovane epopea. Dopo una serie emozionante e combattuta, la squadra di Shai Gilgeous-Alexander si impone davanti ai propri tifosi in gara 7 contro i Pacers, con un finale di 103-91. Ecco la notte in cui il sogno diventa realtà : i Thunder sono campioni!

Gli Oklahoma City Thunder si laureano campioni NBA per la prima volta nella loro storia! La franchigia che ha dominato la stagione regolare non fallisce gara-7 delle Finals 2025 e piega di fronte al pubblico di casa la resistenza degli Indiana Pacers per 103-91 al termine di una serie equilibrata. Decisivo lo strappo a cavallo tra terzo ed ultimo quarto, con i Pacers che hanno 'pagato' anche il grave infortunio al tendine d'Achille subito da Tyrese Haliburton nella prima frazione. Buon avvio dei Pacers con Nembhard e Siakam (2-5), con Holmgren che mette la freccia per OKC (6-5). Indiana cerca di mettere nuovamente pressione con Haliburton (10-14), con il fuoriclasse campione olimpico a Parigi 2024 che deve però alzare bandiera bianca dopo un brutto infortunio al tendine d'Achille nonostante i 9 punti già messi a referto.

