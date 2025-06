Nato Rutte | Iran non deve avere atomica attacco Usa non è contrario a diritto internazionale

Il mondo osserva con crescente attenzione le tensioni tra Iran e potenze occidentali, mentre la Nato ribadisce il suo fermo no all'arma atomica iraniana. Il segretario generale Mark Rutte sottolinea che Teheran, coinvolta anche nel conflitto ucraino, non deve avere armi nucleari, evidenziando l'importanza di difendere il diritto internazionale e la stabilitĂ globale. La questione si prospetta al centro del summit, in un momento cruciale per la sicurezza internazionale.

(Adnkronos) – Anche per la Nato, "l'Iran non deve avere l'arma atomica". Lo dice il segretario generale dell'Alleanza atlantica Mark Rutte, in conferenza stampa all'Aja alla vigila del summit. Per Rutte, dato che Teheran è "pesantemente coinvolta" nella guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina poichĂ© fornisce "droni" a Mosca, il tema "emergerĂ nelle discussioni" nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

