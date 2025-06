Nato Rutte | Al vertice a L’Aja nuovo target del 5% Pil in difesa Incognita sul caso Spagna

Il vertice NATO di L'Aja si prepara a segnare un cambiamento epocale con l'annuncio di un nuovo target di spesa militare pari al 5% del PIL, un vero "salto quantico" per l'Alleanza. Con il segretario generale Mark Rutte che conferma l’obiettivo di raggiungerlo entro il 2035, la questione spagnola resta però avvolta nell’incognita. Sarà questa una svolta decisiva o solo un passo temporaneo verso un futuro più sicuro?

Sarà un “salto quantico” quello che il summit Nato dell’Aja si appresta a fare. A dirlo è il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, che conferma il nuovo target del 5% del Pil di spesa militare che i leader dell’Alleanza atlantica sanciranno nella città olandese giovedì. L’obiettivo del 5% dovrà essere raggiunto entro il 2035, con una revisione nel 2029. Un’impennata notevole rispetto al 2% deciso al vertice del Galles del 2014, anche solo considerando la parte del 3,5% di spese prettamente militari, a cui si aggiunge l’1,5% di spese per investimenti a duplice uso, anche civile. “Mentre il mondo diventa più pericoloso, i leader alleati prenderanno decisioni coraggiose per rafforzare la nostra difesa collettiva, rendendo la Nato un’Alleanza più forte, più equa e più letale”, ha affermato il Segretario generale alla vigilia del vertice. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato, Rutte: “Al vertice a L’Aja nuovo target del 5% Pil in difesa”. Incognita sul caso Spagna

In questa notizia si parla di: nato - rutte - vertice - target

Erdogan vede Rutte alla vigilia del vertice informale Nato in Turchia - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ospitato ad Ankara il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in preparazione del vertice informale dell'alleanza che si terrà a Antalya il 14 e 15 maggio.

PEDRO SÁNCHEZ MINA L’UNITÀ DELLA NATO ALL’ALBA DI UN VERTICE CRUCIALE (Financial Times, Raphael Minder in Warsaw, Henry Foy e Paola Tamma in Brussels, Barney Jopson in Madrid, 23 giugno 2025, 17:40) Il vertice NATO di L’Aia, previsto Vai su X

ORA CHE FANNO ? BOMBARDANO LA SPAGNA? Spese per la difesa, Sánchez si ribella alla Nato: “Irragionevole il target del 5% del Pil”. E ora l’accordo è a rischio Il premier spagnolo dice no alla richiesta di Trump e del segretario dell'Alleanza atlantica Ru Vai su Facebook

Scontro prima del vertice Nato, Spagna e Slovacchia spaccano il fronte sul 5% del Pil; Intesa Nato sull'aumento delle spese militari al 5 per cento del Pil entro il 2035, la Spagna ottiene la deroga; Rutte alla vigilia del vertice Nato: pronti a soffrire e a morire insieme se necessario.

Nato, Rutte: “Al vertice a L’Aja nuovo target del 5% Pil in difesa”. Incognita sul caso Spagna - Sarà un "salto quantico" quello che il summit Nato dell'Aja si appresta a fare. Da msn.com

Nato, Rutte: 'Noi crediamo che Madrid dovrà spendere il 5%' - "Non ci sono deroghe, non ci sono accordi a latere", ha aggiunto Rutte precisando che il nuovo panorama delle sicurezza richiede a tutti gli alleati di "aumentare le spese in difesa". Scrive ansa.it