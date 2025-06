Nato ripensare il 2% per una nuova soglia di sicurezza europea L’analisi di Cesa

Nato ripensare il 2% del PIL per la difesa: un obiettivo fissato nel 2014 che, oggi, richiede una riflessione approfondita. La guerra in Ucraina ha trasformato le minacce, rendendo evidente che la sicurezza europea non può più essere data per scontata. È tempo di riconsiderare le strategie e rispondere con una nuova soglia di attenzione, per garantire un futuro più sicuro e resiliente a tutti i cittadini europei.

L'obiettivo del 2% del Pil in spesa per la difesa, fissato dalla Nato nel 2014 dopo l'annessione della Crimea, fu adeguato per il contesto di allora. Ma oggi quel quadro è cambiato: la guerra in Ucraina ha trasformato una minaccia potenziale in realtà . La Russia è diventata un'economia di guerra, le minacce ibride sono sempre più pervasive. Dobbiamo prepararci a un'epoca nuova, in cui la sicurezza dell'Europa non può più essere data per scontata. Per questo l'ipotesi di innalzare l'obiettivo di spesa dell'Alleanza è non solo legittima, ma necessaria. Tuttavia, l'aumento delle risorse non basta.

