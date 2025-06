Nato quasi al via vertice dell’Aia in momento sempre più complesso

In un contesto internazionale ormai sfidante, il vertice NATO all’Aia si prepara a segnare un momento cruciale per la sicurezza globale. Tra tensioni crescenti e alleanze in evoluzione, leader mondiali come Donald Trump e Giorgia Meloni si incontrano per plasmare il futuro dell’Alleanza. La giornata di oggi, con una conferenza stampa di alta tensione, apre ufficialmente le porte a discussioni decisive. Si preannuncia un summit che potrebbe cambiare le sorti della geopolitica mondiale.

L’Aia, 23 giu. (askanews) – Difficile da immaginare un momento più complesso per il summit Nato che si apre ufficialmente domani all’Aia, ma che già oggi pomeriggio scalda i motori con una conferenza stampa del segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte. Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e i suoi omologhi della NATO (compreso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni) si riuniranno per quello che potrebbe essere un vertice storico, anche se differenze di vedute sono talora in agguato fra i 32. Il contesto è particolare, per gli alleati che comunque in anni difficili hanno dimostrato compattezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

