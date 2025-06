Nato Meloni | Manterremo impegni no a un' Italia esposta e debole

Giorgia Meloni sottolinea l’impegno dell’Italia nel rispetto degli impegni di spesa in difesa e sicurezza, ribadendo che nessuna riduzione metterà a rischio la nostra sovranità. Con determinazione, la premier assicura: "Non lasceremo l’Italia esposta, debole o incapace di difendersi." In un momento cruciale, il nostro Paese si impegna a rafforzare la propria posizione, perché un’Italia forte è garanzia di stabilità e prosperità per tutti.

Roma, 23 giu. (askanews) - Dal vertice Nato emergerà "l'impegno per tutti i membri ad arrivare al 3,5 in spese di difesa e 1,5% in spese di sicurezza, impegni importanti che l'Italia finché ci sarà questo governo rispetterà perché l'alternativa sarebbe più costosa e decisamente peggiore. Non lasceremo l'Italia esposta, debole, incapace di difendersi e di tutelare i suoi interessi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, Meloni: "Manterremo impegni, no a un'Italia esposta e debole"

