Nato Meloni | manterremo impegni no a Italia esposta e debole

Giorgia Meloni sottolinea l’impegno dell’Italia a rispettare gli obiettivi di spesa della Nato, con l’obiettivo di rafforzare la nostra sicurezza e non lasciare il paese esposto o debole. Un messaggio chiaro che evidenzia la determinazione del governo a tutelare gli interessi nazionali, evitando soluzioni più costose e dannose per il futuro dell’Italia. L’unità e la responsabilità sono fondamentali per un’Italia più forte e sicura.

Roma, 23 giu. (askanews) – Dal vertice Nato emergerà “l’impegno per tutti i membri ad arrivare al 3,5 in spese di difesa e 1,5% in spese di sicurezza, impegni importanti che l’Italia finché ci sarà questo governo rispetterà perché l’alternativa sarebbe più costosa e peggiore. Non lasceremo l’Italia esposta, debole, incapace di difendersi e di tutelare i suoi interessi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla camera in vista del prossimo Consiglio europeo. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

