Nato approva l' entrata in guerra | da 2% del Pil a 5% entro il 2035 Sanchez resta scettico | Spese militari spagnole non più di 2,1%

Nato punta a un balzo delle spese militari dal 2% al 5% del PIL entro il 2035, un obiettivo ambizioso che segna una svolta decisiva nel settore della difesa europea. Mentre Trump spinge per questa crescita, Sánchez resta scettico, evidenziando le limitazioni delle spese spagnole, attualmente non oltre i 21 miliardi. Un accordo che accelera la corsa agli armamenti, riscrivendo le regole di sicurezza continentale e globale.

La Nato ha raggiunto un accordo per portare le spese militari dei singoli Paesi membri dal 2% del Pil al 5%. La proposta è stata fortemente voluta da Trump e ostacolata dal premier spagnolo Sanchez Accordo trovato per i Paesi della Nato: è ufficiale la "corsa agli armamenti" fortemente voluta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nato approva l'entrata in guerra: da 2% del Pil a 5% entro il 2035, Sanchez resta scettico: "Spese militari spagnole non più di 2,1%"

Vertice in Turchia, la Nato guarda al 2032: le spese militari verso 5% del Pil. Attesa per la mossa di Putin - Si apre oggi ad Antalya, in Turchia, una ministeriale della NATO, dove i ministri degli Esteri dei Paesi membri discuteranno della strategia futura, puntando a fare della difesa un pilastro fondamentale.

C'è chi si piega agli ordini di Trump. E chi dice no. Pedro Sanchez ha scelto ancora una volta la seconda. Il premier spagnolo ha rifiutato l'aumento delle spese militari al 5% del PIL, come indicato dalla Nato e dal nuovo segretario Rutte dopo le richieste di Tru

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez fa sapere alla NATO che la Spagna non porterà le spese militari all'"irrazionale" 5% (EFE)

Intesa Nato sull’aumento delle spese militari al 5 per cento del Pil entro il 2035, la Spagna ottiene la deroga - Pedro Sanchez conferma che Madrid non spenderà "né più né meno" del 2,1 per cento del Pil, sufficiente per rispettare gli obiettivi di capacità fissati per ogni Paese ... Lo riporta eunews.it

LA SPAGNA CHIEDE ALLA NATO LA ESENZIONE DAL 5% DI SPESE MILITARI - Bruxelles – Alla vigilia del summit dell’Aia, l’Alleanza Atlantica ha trovato un’intesa sul nuovo target di spesa militare al 5 per cento del Pil entro il 2035. Riporta informazione.it