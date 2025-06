natan a napoli era un flop ancelotti lo ha convocato nel brasile e il betis lo valuta 45 milioni

Natan, il difensore brasiliano che a Napoli aveva deluso le aspettative, si sta rilanciando nel calcio internazionale. Ancelotti lo ha convocato nella nazionale brasiliana, e il Betis valuta il suo valore a ben 45 milioni di euro. Dopo un trasferimento ufficiale per circa nove milioni, il giovane talento è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera, dimostrando di aver superato le difficoltà e di poter fare la differenza in un grande club.

Un paio di settimane fa, il Napoli ha ufficialmente annunciato la cessione a titolo definitivo al Betis di Natan Bernardo de Souza (più semplicemente noto come Natan). Il difensore brasiliano – in grossa difficoltà in maglia azzurra e mai nei piani di Antonio Conte – è stato riscattato dal club spagnolo per circa nove milioni di euro, al termine di una stagione molto positiva trascorsa in prestito. Tanto positiva che, adesso, un po’ viene da chiedersi se la dirigenza azzurra non abbia troppo frettolosamente deciso di inserire l’opzione in favore degli iberici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it