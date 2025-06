Naspi novità da gennaio 2026 | dall’Inps chiarimenti e aggiornamenti

Dal 1° gennaio 2025, nuove regole sulla Naspi cambiano il panorama della disoccupazione in Italia. La legge di Bilancio 2025 ha infatti rivisto l’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015, introducendo requisiti contributivi più stringenti e chiarimenti importanti per chi si trova senza lavoro. L’Inps ha appena aggiornato le novità e i dettagli necessari per comprendere come queste modifiche influiranno sui futuri beneficiari. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per essere sempre aggiornati.

(Adnkronos) – Novità sulla Naspi. La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 introducendo, con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1 gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di disoccupazione Naspi in presenza di specifiche condizioni. Lo ricorda l'Inps. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 ai requisiti contributivi per l’accesso all’ indennità di disoccupazione NASpI. Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio, il dipendente che vuole accedere all’indennit Vai su Facebook

