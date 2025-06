NASCAR Briscoe batte Hamlin e vince a Pocono

In un emozionante spettacolo di velocità e strategia, Chase Briscoe conquista il suo primo successo stagionale a Pocono nella NASCAR Cup Series, battendo Denny Hamlin in una gara impeccabile. Con il team Joe Gibbs Racing che ha dominato sin dall'inizio, Briscoe dimostra di essere pronto a riscrivere le regole della stagione. La vittoria apre nuovi orizzonti per il pilota e il team, che ora guardano con fiducia alla corsa successiva.

Chase Briscoe vince a Pocono nella NASCAR Cup Series. Il #19 festeggia per la prima volta in stagione con il Joe Gibbs Racing, l’americano di Toyota svetta per la terza volta in carriera precedendo il compagno di squadra Denny Hamlin dopo una prova semplicemente perfetta. Le due Camry del team di Joe Gibbs hanno mostrato un ritmo superiore sin dalla green flag, sventolata con due ore di ritardo rispetto al programma originale in seguito alla pioggia. Hamlin, al rientro in Cup Series dopo aver saltato la trasferta in Messico per la nascita del proprio figlio, ha vinto Stage 1 prima di cedere il testimone a Briscoe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Briscoe batte Hamlin e vince a Pocono

In questa notizia si parla di: hamlin - nascar - briscoe - vince

NASCAR, Hamlin non sbaglia in Michigan - Denny Hamlin dimostra ancora una volta la sua classe in Michigan, vincendo per la terza volta nella NASCAR Cup Series 2025.

NASCAR | Cup Series: Clamoroso a Pocono, squalificati Hamlin e Kyle Busch, vince Elliott!; NASCAR, Briscoe batte Hamlin e vince a Pocono; NASCAR, Hamlin padrone della scena a Martinsville.

NASCAR | Cup Series, Michigan 2025: Il serbatoio vuoto frega Byron. Denny Hamlin conquista la terza vittoria stagionale! - Denny Hamlin vince la FireKeepers Casino 400 al Michigan International Speedway sfruttando il fuel saving di Byron ... Come scrive p300.it

NASCAR starting lineup for Pocono: Cup Series qualifying results today, Pocono starting grid - 24) is going to the back of the field after his car crashed during qualifying, requiring ... Si legge su msn.com