Napoli ti ricordi Natan? Valore alle stelle dopo la cessione | l’offerta rifiutata dal Betis

Napoli, la città che non si arrende mai, celebra il ritorno ai vertici dopo un’annata difficile e un decimo posto amaro. Natan, il talento brasiliano, potrebbe diventare il grande rimpianto: il Betis rifiuta un’offerta da fuoriclasse e chiede una cifra altissima. La stagione 2023/2024 ha messo a dura prova il Napoli, ma ora si guarda avanti con speranza e ambizione. Gli acquisti di mercato di questa stagione hanno...

Natan potrebbe essere un rimpianto per il Napoli: il Betis rifiuta una super offerta e fissa un prezzo altissimo per lui. Il Napoli è riuscito a tornare ai vertici con la vittoria dello Scudetto dopo la maledetta annata del decimo posto in classifica. Una stagione, quella 20232024, in cui davvero nulla è andato bene e in cui diversi calciatori non sono riusciti a mostrare il proprio vero talento. Gli acquisti di mercato di questa stagione hanno quasi tutti lasciato il club (anche se alcuni di loro sono tornati per fine prestito). È durata così solo un anno l’avventura napoletana di Natan, riscattato nelle scorse settimane dal Betis Siviglia per 9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ti ricordi Natan? Valore alle stelle dopo la cessione: l’offerta rifiutata dal Betis

