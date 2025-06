Napoli su Milikovic-Savic richiesta chiara al Torino | la risposta di Cairo

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l'interesse per Milinkovic-Savic, ma la risposta di Cairo al Torino ha aggiunto un nuovo capitolo a questa intricata trattativa. Dopo aver preso nota delle richieste chiare dei partenopei, il club campano punta a rafforzare la rosa in vista di una stagione impegnativa, con Antonio Conte desideroso di avere più soluzioni per affrontare ogni sfida. La strada verso il centrocampo ideale è ancora tutta da scrivere.

Napoli, non solo Milikovic-Savic: è fatta per il rinnovo di Meret - Napoli non si accontenta di sognare, ma punta dritto alla grandezza. Dopo aver rinnovato il contratto di Meret, la squadra rilancia con nuove strategie e trattative avvincenti, come quella con il Torino per rafforzare ulteriormente il suo organico.

"Il rinnovo di Alex Meret è fatto. Ma il Napoli sonda nuovi profili per il futuro: tra questi Milinkovic-Savic e Zion Suzuki." Il Corriere dello Sport conferma: il prolungamento del contratto di Meret fino al 2027 è ormai solo da annunciare. Ma il Napoli non si ferma. N Vai su Facebook

