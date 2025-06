Napoli sprint decisivo per Ndoye | le ultime sulla trattativa

Il Napoli è pronto a sferrare l’attacco decisivo per Ndoye, con l’obiettivo di chiudere l’affare e averlo a disposizione già al ritiro. Dopo mesi di trattative, le ultime indiscrezioni indicano che si sta definendo l’intesa economica con il Bologna. Un colpo strategico per Spalletti, che punta a rinforzare le corsie esterne. La sfida ora è convincere definitivamente le parti, rendendo il trasferimento un passo concreto e imminente.

Il Napoli pronto a chiudere per Ndoye: si cerca l'intesa economica con il Bologna per l'esterno svizzero: l'obiettivo è averlo a disposizione al ritiro Dan Ndoye è il nome in cima alla lista del Napoli per rafforzare le corsie esterne, e la trattativa con il Bologna, partita mesi fa, è ora entrata in una fase.

Napoli-Bologna, trattativa in salita per Ndoye e Beukema: chiesti 80 milioni, ipotesi Zanoli come contropartita - Il mercato del Napoli si anima con trattative complesse e negoziazioni serrate. La perseveranza dei partenopei si scontra con le richieste del Bologna, che chiede ben 80 milioni per Ndoye e Beukema.

