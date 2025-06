Napoli rafforzate le misure di sicurezza dopo l’attacco Usa in Iran

Dopo l’attacco USA in Iran, Napoli si prepara a rafforzare le misure di sicurezza per proteggere cittadini e luoghi strategici. Il prefetto Michele di Bari ha dispiegato una vigilanza intensificata su obiettivi sensibili, sedi consolari e punti di maggiore rilevanza internazionale. In un contesto globale turbolento, la città dimostra di essere pronta a garantire la sicurezza e la tranquillità dei suoi abitanti, adottando tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali rischi.

In seguito all'attacco Usa in Iran il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza. In relazione agli ultimi eventi internazionali, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il rafforzamento "sulla massima vigilanza degli obiettivi sensibili, delle sedi consolari e dei luoghi più rappresentativi dei Paesi coinvolti.

