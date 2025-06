Napoli prefetto Michele di Bari | La situazione internazionale ci impone di essere particolarmente attenti

La situazione internazionale ci impone di essere particolarmente attenti. Dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Napoli, il prefetto Michele di Bari ha sottolineato come gli obiettivi sensibili siano stati pianificati con anticipo. Le autorità stanno mettendo in campo tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza della città. La vigilanza costante e le misure preventive rappresentano la nostra priorità, affinché Napoli possa continuare a essere un esempio di serenità e ordine.

Le dichiarazioni del prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli. "Gli obiettivi sensibili sono pianificati già da tempo e quindi tutte le attività di prevenzione, di controllo e di vigilanza vengono fatti nell'immediatezza di un evento e la situazione internazionale che ci

Il Prefetto Michele di Bari a Radio Marte: “Napoli sarà pronta per la Coppa America - Il Prefetto Michele di Bari, ospite di Radio Marte, ha rassicurato sulla sicurezza di Napoli in vista della Coppa America.

Attacco Usa in Iran: intensificati i controlli anche a Napoli; 'Leone d'oro' al merito per il mattinatese Michele Di Bari, prefetto di Napoli; Vico del Gargano conferisce al prefetto di Napoli, Michele di Bari, la cittadinanza onoraria.

