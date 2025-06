Napoli-Ndoye nuovi contatti in arrivo | il Bologna prepara il piano B con Van Bommel

Napoli si prepara a sorprendere con nuovi contatti per Dan Ndoye, mentre il Bologna ha già pronto un Piano B con Van Bommel. La caccia al talento e le strategie di mercato si intensificano, promettendo un’estate ricca di colpi di scena nel calcio italiano. Resta con noi per scoprire tutte le ultime novità: il calciomercato non dorme mai!

Il Napoli continua a lavorare per arrivare a Dan Ndoye

