Napoli mega-colpo da oltre 100 milioni | ci siamo i tifosi ora possono sognare

di fermarsi qui. Con un investimento da oltre 100 milioni, il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, puntando non solo al tricolore ma anche alla conquista della tanto ambita Champions League. I tifosi possono sognare in grande: il futuro azzurro è più luminoso che mai, e la squadra si sta costruendo per dominare sui grandi palcoscenici europei.

Il Napoli è pronto a sferrare il colpo da 100 milioni per puntare a vincere non solo un altro Scudetto, ma anche la Champions League Dopo la vittoria dello Scudetto il Napoli è più attivo che mai sul mercato, con un De Laurentiis letteralmente scatenato che è riuscito anche a convincere Antonio Conte a restare promettendogli un mercato faraonico. Dopo gli arrivi di Marianucci e soprattutto Kevin De Bruyne, gli azzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi, e il ds Manna è già al lavoro per portare a Conte i nuovi innesti già prima del ritiro pre-stagionale, come richiesto dal tecnico leccese. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, mega-colpo da oltre 100 milioni: ci siamo, i tifosi ora possono sognare

Calciomercato Napoli, colpo da 10 milioni: c’è la data della firma - Il Napoli si prepara a ufficializzare un colpo di mercato da 10 milioni, con la data della firma già stabilita.

