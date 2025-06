Napoli Lukaku | Abbiamo dominato l'Inter Futuro? Il 2027 può essere l'anno giusto per tornare all'Anderlecht

Napoli e Lukaku, un sodalizio che sembra destinato a segnare il futuro del calcio italiano. Dopo aver conquistato lo scudetto, l’attaccante belga ribadisce la sua lealtà ai partenopei e alimenta sogni di successi futuri. Ma è nel 2027 che si prevede un nuovo capitolo: potrebbe essere l’anno giusto per il ritorno all’Anderlecht, il club che ha plasmato la sua carriera. Il percorso di Lukaku promette ancora grandi emozioni e sorprese, preparando il terreno per una volata verso nuovi traguardi.

Napoli, Lukaku: "Voglio rispettare il mio contratto, dopo si vedrà. Scudetto? Abbiamo dominato l'Inter" - Romelu Lukaku non ha intenzione di lasciare il Napoli e lo afferma all`emittente belga Vtm Nieuws. Come scrive msn.com

Lukaku: «È la storia della mia vita essere messo in discussione. Il Napoli mi ha dato fiducia quando nessuno credeva in me» - Lukaku, intervista con Vtm Nieuws: «Il calcio dovrebbe imitare l'Nba: sei settimane di riposo per tutti e poi quattro di preparazione» ... Scrive ilnapolista.it