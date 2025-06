Napoli lite finisce nel sangue ai Quartieri Spagnoli | 23enne colpito a coltellate

Una notte di violenza scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli, dove un giovane di 23 anni è stato ferito gravemente durante una rissa che si è scatenata in vico Tre Regine. Incensurato e residente a Ponticelli, il ragazzo ora lotta tra la vita e la morte. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nella città, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Violenta aggressione nella notte ai Quartieri Spagnoli, dove un giovane di 23 anni, incensurato e residente a Ponticelli, è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, l’episodio si è consumato in vico Tre Regine, nel cuore del centro storico. Napoli, lite finisce nel sangue ai Quartieri . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it