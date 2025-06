Napoli l’ex dice addio al calcio | a luglio la sua ultima partita

Il 5 luglio, il mondo del calcio saluterà un’icona: Marek Hamsik scenderà in campo per la sua ultima partita a Bratislava, ponendo fine a una carriera straordinaria iniziata tra le corsie del Brescia e consacrata dal suo indimenticabile periodo al Napoli. Un addio che riporterà alla memoria momenti di pura magia e amicizie rimaste indelebili nel cuore di tifosi e colleghi. È l’addio di un vero campione, pronto a scrivere l’ultimo capitolo della sua storia calcistica.

L’ex Napoli dice addio al calcio: a luglio giocherà la sua ultima partita. Il 5 luglio Marek Hamsik giocherà la sua ultima partita prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Il centrocampista slovacco, a Bratislava, disputerà la sua partita d’addio al calcio. In campo, inevitabilmente, ci saranno tanti giocatori che l’hanno accompagnato nella sua carriera – tra Brescia, Napoli e Slovacchia -. Da Lavezzi a Cavani, passando per Paolo Cannavaro, Callejon, Inler, Dzemaili, Behrami e Mertens. La partita del 5 luglio sarà l’opportunità di vedere in campo per l’ultima volta non solo il centrocampista slovacco, ma anche Dries Mertens che nelle scorse ore sui social ha annunciato il suo addio al calcio giocato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it