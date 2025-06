Napoli hub del Mediterraneo un Salone per logistica e trasporti

Napoli si conferma cuore pulsante del Mediterraneo, ospitando il primo grande evento dedicato alla logistica e ai trasporti. Con oltre 100 protagonisti di spicco, il Salone rappresenta un’occasione unica per plasmare il futuro dell’economia regionale e globale. Un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista delle innovazioni che stanno rivoluzionando il settore. Il nostro viaggio verso un domani più connesso e sostenibile inizia qui.

Lts Expo, a Napoli dal 27 giugno il Salone dedicato alla logistica, ai trasporti e ai servizi - Pronti a scoprire il futuro della logistica e dei trasporti? LTS Expo, il nuovo salone dedicato a innovazione e servizi, apre le sue porte a Napoli dal 27 al 29 giugno presso la Mostra d’Oltremare.

