Napoli Darwin Nunez da l'ok | si tratta con il Liverpool

Il Napoli, sempre alla ricerca di soluzioni vincenti, punta a rinforzarsi con un vice-Lukaku di livello. Tra le possibili opzioni c'è Lorenzo Lucca dell'Udinese, un talento italiano che potrebbe fare al caso di De Laurentiis. Nel frattempo, si intensificano anche le voci su Darwin Nunez, con il Liverpool che valuta eventuali trattative. La sessione di mercato si infiamma: cosa riserverà il futuro ai partenopei?

Il Napoli cerca un vice-Lukaku sul mercato. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi sull`italiano Lorenzo Lucca dell`Udinese. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: napoli - darwin - nunez - tratta

Darwin Nunez al Napoli, il dettaglio che fa sperare i tifosi azzurri - Il futuro di Darwin Nunez al Napoli sta accendendo le speranze dei tifosi azzurri, grazie a un retroscena che il calciatore stesso ha svelato.

Priorità Darwin Nunez per il Napoli! Le novità di Fabrizio Romano sulla trattativa ? https://shorturl.at/Hs3gV Vai su Facebook

Napoli-Darwin Nunez: MORETTO AGGIORNA L'esperto di mercato parla di nuovi contatti con l'agente dell'uruguaiano questa settimana Il Napoli vuole infatti avanzare nella trattativa il prima possibile #SSCNapoli #DarwinNunez #MatteoMoretto - X Vai su X

Napoli, Darwin Nunez da l'ok: si tratta con il Liverpool; Darwin Nunez-Napoli, ecco cosa aspetta il giocatore per accettare; Napoli, Darwin Nunez primo obiettivo e altri 6 rinforzi. Budget mercato di 150 milioni.

SKY - Nunez o Lucca al Napoli, settimana importante! Manna accelera per tre acquisti - Non soltanto Dan Ndoye: il Napoli accelera anche per un nuovo centravanti, con Lorenzo Lucca e Darwin Nunez che vengono trattati ormai da giorni da Giovanni Manna, desideroso di consegnare ad Antonio ... Si legge su msn.com

Darwin Núñez è il sogno di Conte: nuovi contatti col Liverpool - Darwin Núñez è il sogno di Conte: nuovi contatti col Liverpool Antonio Conte ha scelto il suo uomo ideale per guidare l‚Äôattacco: si tratta di Darwin ... Lo riporta forzazzurri.net