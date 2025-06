Napoli Città della Musica | Sal Da Vinci in concerto il 6 settembre in Piazza del Plebiscito

Napoli si prepara a vivere una serata indimenticabile: il 6 settembre, in piazza del Plebiscito, torna “Stasera che sera! – Special edition”, un evento imperdibile nel cuore della Città della Musica. Con Sal Da Vinci sul palco e ospiti di eccezione come Clementino, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino e The Kolors, questa serata promette emozioni uniche. Non perdere l’appuntamento: la musica napoletana e italiana si fondono per creare magia.

Appuntamento il 6 settembre con "Stasera che sera! – Special edition". Sal Da Vinci ha svelato i primi ospiti: Clementino, Gigi D'Alessio, Stefano De Martino e The Kolors. Presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi

