Napoli capitale del credito boom di mutui e finanziamenti digitali L’esperto | Giovani sempre più consapevoli Anche le banche si sono adeguate

Napoli si conferma come la capitale del credito, con un boom di mutui e finanziamenti digitali. Sempre più giovani sono consapevoli delle opportunità offerte dal mondo digitale, spingendo anche le banche ad adattarsi ai nuovi trend. Come sottolinea Giulio Mariani di Experian Italia, il sistema finanziario sta seguendo l’onda della digitalizzazione, trainato da settori come l’e-commerce. La rivoluzione digitale nel credito sta cambiando il volto del mercato, aprendo nuove prospettive per tutti gli attori coinvolti.

“Siamo di fronte ad un caso in cui il sistema finanziario ha dovuto seguire il trend della digitalizzazione che veniva da altri mondi, come l’e-commerce e il retail”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Giulio Mariani, data director di Experian Italia, azienda globale di dati e tecnologie. Experian in queste ore ha diffuso un nuovo report ( che abbiamo analizzato qui ) nel quale fa il punto della situazione sul mercato del credito italiano. (EXPERIANCANVA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Napoli capitale del credito, boom di mutui e finanziamenti digitali. L’esperto: “Giovani sempre più consapevoli. Anche le banche si sono adeguate”

In questa notizia si parla di: napoli - capitale - credito - boom

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: un milione di euro per gli impianti sportivi delle municipalità - Ieri, in Giunta, è stata approvata una delibera proposta dagli Assessori Emanuela Ferrante e Pierpaolo Baretta, che prevede un investimento di 1 milione di euro per la manutenzione e valorizzazione degli impianti sportivi municipali.

Boom di acquisti fake e la Sampdoria annulla la vendita È successo in vista della gara valida per i playout tra i blucerchiati e la Salernitana, che decreterà quale tra le due squadre sarà retrocessa in Lega Pro. Il club blucerchiato aveva messo in vendita i ta Vai su Facebook

A maggio il credito torna a crescere: è boom per le richieste di mutuo; Capone (Experian Italia): continua all'espansione del Buy Now, Pay Later. Questo strumento si sta affermando come fondamentale per l'inclusione finanziaria, specialmente per le fasce di popolazione più giovani, come la Gen Z (18-29 anni); Napoli City Half Marathon boom di iscritti, in 1800 nelle prime 24h.

Napoli capitale dello sport: boom di turisti per la nuova grande bellezza - Eh sì, vedi Napoli e poi te ne stai con il naso all’insù, a pescare nel fascio di luce la strada per la Grande Bellezza: c’è una citta nuova, che affascina e conquista, che rapisce e che ... gazzetta.it scrive

Napoli candidata a Capitale europea sport 2026 - Bisognerà aspettare fino a ottobre per sapere se Napoli sarà la Capitale europea dello ... Da ansa.it