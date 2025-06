Napoli Basket ufficiale il primo colpo di mercato | arriva l' americano Crosswell

Napoli Basket fa sul serio: il primo grande acquisto per la stagione 2025/2026 è ufficiale. Arriva l’americano Ed Crosswell, pivot talentuoso classe ’99, proveniente dal Nevezis Kedainiai in Lituania. Conosciuto per la sua presenza sotto canestro e la capacità di cambiare il corso delle partite, Crosswell si unisce a una squadra determinata a puntare in alto. Questo colpo segna l’inizio di una nuova era, preparando il terreno per successi entusiasmanti.

Il Napoli Basket piazza il primo colpo di mercato per la stagione 20252026. Si tratta del lungo americano Ed Crosswell, classe '99, che ha concluso la scorsa stagione in Lituania al Nevezis K?dainiai. Il giocatore ha affrontato da avversario coach Alessandro Magro nel campionato baltico, quando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli Basket, ufficiale il primo colpo di mercato: arriva l'americano Crosswell

