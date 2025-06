Napoli accordo totale per la cessione | Si attende solo l’annuncio ufficiale

Il Napoli sta facendo passi avanti decisivi nel calciomercato estivo, con un accordo totale per una cessione importante. L’attesa è ormai solo per l’annuncio ufficiale, che segnerà una svolta nelle strategie azzurre. La sessione di mercato si infiamma anche in uscita, e presto ci sarà il primo addio di rilievo dalla rosa. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione che potrebbe rivoluzionare il futuro degli azzurri.

Il calciomercato degli azzurri sta per entrare nel vivo anche per le uscite, con l’accordo totale per la prima vera cessione: tutti i dettagli Il Napoli sta per ufficializzare la prima cessione dell’estate. Gli azzurri hanno iniziato a lavorare intensamente sul calciomercato, anche in uscita, e nei prossimi giorni ci si attende l’annuncio del primo addio di rilievo della rosa. Non si tratterĂ , infatti, di un prestito non riscattato, ma di un calciatore della rosa che proseguirĂ altrove la sua avventura sportiva. Rafa Marin saluta il Napoli: tutti i dettagli sull’operazione. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il Napoli e il Villarreal hanno chiuso l’accordo verbale per il trasferimento di Rafa Marin in Spagna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it