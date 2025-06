Napoli 16enne arrestato a piazza Capuana per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Nelle strade di Napoli, la lotta contro il traffico di droga si fa sempre più serrata. Nella notte appena trascorsa, un blitz ha portato all’arresto di un 16enne bulgaro sorpreso a spacciare cocaina a piazza Capuana, dopo un inseguimento emozionante. La città dimostra ancora una volta che nessuno è al di sopra della legge, e il coraggio delle forze dell’ordine continua a fare la differenza.

Blitz della Polizia a piazza Capuana: 16enne sorpreso a spacciare cocaina, arrestato dopo inseguimento. Napoli – Continuano i controlli straordinari della Questura di Napoli contro il traffico di droga. La scorsa notte, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 16enne di origine bulgara per spaccio di cocaina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Durante il pattugliamento in piazza Capuana, i poliziotti hanno notato il giovane mentre consegnava qualcosa a un uomo in cambio di una banconota, dopo averla estratta da un contenitore di plastica. I due si trovavano vicino ai tavolini di un locale.